Namorado de Fátima Bernardes é filiado ao PDT, faz oposição a Temer e chama Globo de 'golpista'

Desde setembro, a apresentadora Fátima Bernardes, 55, é vista acompanhada por um novo rapaz: o recifense Túlio Gadêlha Sales de Melo, 26 anos mais jovem que a jornalista. Essa diferença diminuirá no dia 12 de novembro, quando Gadêlha completa 30 anos. Porém, apenas nesta quinta-feira (2), os dois foram flagrados juntos em um shopping no Rio de Janeiro.

A primeira imagem do casal foi postada pela apresentadora em sua conta no Instagram. Na ocasião, Fátima e Túlio estavam nos bastidores da peça "Cantando na Chuva", de Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello, em cartaz no Teatro Santander, em São Paulo.

Esse é o primeiro relacionamento que Fátima Bernardes assume depois da separação do âncora do "Jornal Nacional", William Bonner, que completa 54 anos no próximo dia 16 de novembro. Pelo visto, a apresentadora tem certa predileção por escorpianos.

O casal mais famoso do telejornalismo brasileiro se separou no final de agosto de 2016 depois de 26 anos de casados. Eles são pais dos trigêmeos Vinícius, Laura e Beatriz. Em julho passado, Bonner apareceu pela primeira vez em pública com a namorada, a fisioterapeuta Natasha Dantas.

TÚLIO GADÊLHA

Filiado ao PDT, Túlio Gadêlha Sales de Melo é formado em direito pela Universidade Católica de Pernambuco e é presidente da Juventude Socialista do PDT de Pernambuco. Em sua página no Facebook, o advogado também aparece como diretor da Fundacentro, em São Paulo.

Em 2014, Gadêlha se candidatou a deputado federal, mas recebeu apenas 3.495 votos e não foi eleito. Em fotos postadas em sua conta no Facebook, o advogado aparece ligado a movimentos sociais, como a CUT (Central Única dos Trabalhadores) e FUP (Federação Única dos Petroleiros), e em atos em defesa da ex-presidente Dilma Rousseff.

O advogado também é defensor de causas sociais, com a luta por direitos do movimento LGBT, e faz oposição ao governo Michel Temer. Em sua foto de capa no Facebook, Túlio Gadêlha aparece sentado na rampa do Congresso com um cartaz pedindo "Diretas Já".

Em uma de suas publicações, Gadêlha usa a hastag #GloboGolpista para reclamar do pouco tempo em que a Globo, emissora em que Fátima trabalha, dedicou à defesa de Dilma Rousseff, no ano passado.























