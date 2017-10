Casamento de Michelle Alves reúne famosos como Demi Moore, Bono e Jared Leto; veja looks 

O casamento da modelo Michelle Alves com o empresário Guy Oseary começou as 18h desta terça (24) no Cristo Redentor, um dos pontos turísticos mais famosos do Rio de janeiro (RJ).

Após a cerimônia com um padre e um rabino, os noivos —e seus convidados famosos— seguiram para a festa na residência do casal de apresentadores da Globo, Luciano Huck e Angélica.

O estilista Zac Posen, amigo de Michelle, é o nome por trás do vestido usado pela noiva, avaliado em avaliado em U$ 100 mil (R$ 320 mil).

Os noivos bem que tentaram esconder o máximo que possível, mas os próprios convidados, além de paparazzis, repercutiram o evento nas suas redes sociais.

Pelo Instagram, não faltam cliques de celebridades, muitas delas internacionais, "desfilando" seus looks. Veja alguns compilados pelo "F5" na galeria abaixo:

MADONNA, ESTRELA A PARTE

Nesta segunda (23), Madonna, uma das convidadas mais ilustres do evento, esteve com Caetano Veloso durante uma festa de pré-casamento dos noivos.



O encontro, registrado e divulgado pelo brasileiro no Instagram, teve declaração da americana: "Eu amo você", disse ao músico antes de se ajoelhar em cumprimento.

Mas só hoje, no dia do casamento dos amigos, a cantora americana, que atualmente mora em Portugal, anunciou oficialmente sua chegada pelo Instagram. "Tão feliz por estar de volta ao Brasil. É muito cedo para uma caipirinha?", disse.

Ela mesma não foi vista por paparazzi, mas suas filhas, sim —as meninas foram fotografadas brincando na piscina do Hotel Fasano, que fica na praia de Ipanema.

QUEM SÃO OS NOIVOS?



Morando em Los Angeles, nos EUA, os dois, que se conheceram em 2002, já vivem juntos desde 2006 e possuem quatro filhos Oliver, 10, Mia, 8, Levi, 5, e Jude, 3.

Apesar de ser católica, Michelle já declarou que estuda a cabala e comemora todos os anos o hanukah, a festa das luzes para os judeus Guy é israelense e segue o judaísmo.

Discreta, a noiva não é adepta de redes sociais —ela não tem conta no Instagram e sua última publicação no Twitter foi em 2014.

Já o noivo tem presença mais frequente na web. Em setembro, no aniversário de Michelle, Guy homenageou a mulher com uma declaração na rede social de compartilhamento de fotos e vídeos.

"Minha princesa brasileira. Obrigado por sua paciência e pela luz que você leva para todos que a conhecem", disse o empresário na legenda de uma foto em que a modelo aparece na capa da revista Vogue alemã.

Michelle quase não faz mais desfiles, estrela campanhas publicitárias ou capas de revistas. Em março, na primeira edição da São Paulo Fashion Week de 2017, esteve no Brasil para desfilar para o amigo e assessor Dinho Batista, estilista pernambucano que assinou uma coleção para a grife Maison Alexandrine.



ABERTURA DE NOVELA

Nascida em Londrina (PR), Michelle ganhou fama entre o público brasileiro ao estrelar, em 2005, a abertura de "Belíssima", novela assinada por Silvio de Abreu na Globo —a atriz Marina Ruy Barbosa, que se casou no começo do mês, fez parte da trama como a personagem Sabina, uma criança de 10 anos.

Elaborado por Hans Donner e Alexandre Pit, a ideia principal da abertura foi contrastar a beleza de Michelle com o caos urbano e a relação de tempo. Para tanto, foram usados efeitos de alta e baixa velocidade.