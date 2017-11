Tempestade nos EUA atrasa previsões da astróloga Susan Miller e revolta internautas

Todo começo de mês, fãs de astrologia recorrem ao site da americana Susan Miller, considerada mundialmente a deusa dos oráculos, com o intuito de ler suas previsões para os 12 signos do zodíaco.

Quem foi com sede ao pote nesta quarta (1º), entretanto, não ficou lá muito contente... É que um aviso na página inicial do site da astróloga informava que uma tempestade na região onde Sherie, uma de suas assistentes, mora deixou o local sem energia, o que impediu a publicação dos longos textos.

Segundo Miller, é Sherie quem edita as previsões e prepara os textos para que a equipe de tecnologia possa publicar. "Ela é a única que pode fazer isso. Nunca tivemos esse problema antes, e surgiu de repente", disse a astróloga.

Pelas redes sociais, internautas mundo afora, incluindo brasileiros, ficaram revoltados.

"Fui ler meu horoscopo da Susan Miller desse mês e tinha um atestado médico de 9 parágrafos no lugar", disse um usuário do Twitter. "Todo dia 1 é a Susan Miller fazendo malabarismo pra justificar a não entrega da previsão do mês", disse outra. "Todo mês acontece alguma desgraça na vida da Susan Miller que atrasa o forecast. Ela não prevê isso? A gente confia nela mesmo assim?", disse uma terceira pessoa.

Se você está ansioso para saber o que os astros reservam para o mês de novembro, pode ler as previsões da astróloga Maína Mello aqui no "F5".

Mas Miller parece que está empenhada em amparar seus leitores o mais breve possível —no comunicado, ela até promete que "novembro será um mês maravilhoso, muito melhor que outubro".

"Obrigada por sua adorável compreensão desta situação. Eu sei que vocês amas ler seus horóscopos e eu adoro escrever para vocês. Novembro será um mês maravilhoso, muito melhor que outubro, eu prometo! Vocês vão querer lê-los quando eles estiverem prontos pois tenho boas notícias para vocês!", finaliza.