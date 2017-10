'Thifany, desce daí, misericórdia'; conheça o novo meme dos internautas

Thifany Pinheiro tem 17 anos, é dançarina, trabalha numa casa de shows e mora no Rio de Janeiro.

Mas a Thifany não estaria nos assuntos mais comentados entre os internautas brasileiros —e em texto aqui no "F5"— se não fosse um vídeo que ela publicou na sua página no Facebook.

Postada nesta terça (24), a gravação viralizou e caiu nas graças dos internautas brasileiros. Nas imagens, Thifany aparece dançando, com outras garotas, a coreografia do funk "Fazer Falta", de Mc Livinho.

Mas a grande estrela da apresentação sequer aparece e só é possível ouvir sua voz: Dinamar, a mãe de Thifany.

Ela "surta" —nas palavras da própria filha— durante o show. Em pouco mais de três minutos, é possível perceber o seu choque ao descobrir o rebolado de Thifany e os shorts curtos usados pelas dançarinas.

"Meu pai do céu", "Thifany, desce daí", "Thifany, em nome de Jesus, "misericórdia", "Ai, a Thifany tem que se converter" são algumas das frases que a mãe solta da plateia e que fez a alegria dos internautas.

"O vídeo da Thifany é a melhor coisa que vi hoje. To dando replay o tempo todo e rindo demais. Cara, to aderindo 'Thifany, desce daí" no meu vocabulário", disse um internauta. "No palco da vida eu sou a thifany e a consciência é a mãe gritando misericórdia", disse outra pessoa no Twitter.

Ao "F5", Thifany disse que dona Dinamar ainda "não está acreditando" que virou assunto nacional.

"Ela já tinha me visto dançar outras vezes, mas sempre soube previamente a coreografia e a roupa usada. Desta vez foi surpresa", disse. "Depois, no mesmo dia, para outra dança, eu troquei de roupa e coloquei uma calça e ai ela ficou gritando 'ah, agora sim'", completou.

Pelas redes sociais, já há quem diga que, no fundo, Dinamar "é a mãe de todo mundo". Concorda? Assista ao vídeo e tire suas próprias conclusões: