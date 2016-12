Após término, Jout Jout segue trabalhando com Caio e revela que tinham relacionamento aberto

Jout Jout e Caio vão continuar fazendo vídeos juntos, mesmo depois de terem terminado o namoro.

Em uma nova postagem em seu canal, nesta terça (27), além de garantir que segue trabalhando com o ex, a youtuber explicou que traições não foram o motivo do fim do casal, uma vez que eles estavam em um relacionamento aberto e podiam ficar com outras pessoas.

"Estamos adorando a especulação de por que a gente terminou", disse Jout Jout no novo vídeo.

"Caio não é gay, eu não sou lésbica, não traímos um ao outro. Inclusive, quem já viu o Caio ficando com alguém nas festinhas, não era uma traição. Nosso relacionamento era aberto já há quase um ano, e não foi por isso que terminamos", declarou.

A youtuber contou que um dia eles começaram a conversar sobre o relacionamento e chegaram à conclusão que era melhor seguirem caminhos separados.

"A gente terminou porque quis. Estávamos na Itália, tomamos um vinho, começamos a conversar e quando vimos tínhamos terminado. A gente está bem feliz com essa decisão", lembrou. "Fomos muito felizes, e foi uma relação muito gostosa de ter vivido."

O fim do relacionamento, no entanto, não significa que Jout e Jout e Caio não serão mais vistos juntos. Eles vão continuar parceiros de trabalho. Caio, aliás, estava presente no vídeo desta terça, embora não tenha aparecido na filmagem. A youtuber falava com ele, mas a câmera não o focalizava.

"Continuamos amigos e trabalhando juntos. A gente vai trabalhar juntos porque somos ótimos assim. Funcionamos muito bem. A gente vai continuar enquanto fizer sentido. Quando parar de fazer sentido a gente para", afirmou.

"Apesar de a gente continuar trabalhando junto, não vamos mais morar juntos, porque seria complicado. Então Caio vai se mudar", declarou Jout Jout.

A youtuber também prometeu vídeos sobre como é a vida de solteira em seu canal.

O ano de 2016 não tem sido fácil para os corações dos youtubers. Depois de Jout Jout, nesta terça-feira (27) foi a vez de Kéfera e Gustavo Stockler terminarem o namoro.