Calendário junta bombeiros sem camisa e bichinhos fofos para salvar crianças; veja fotos

Imagine a cena: um grupo de bombeiros australianos sem camisa fazendo um ensaio de fotos para um calendário.

Isso é real. Eles organizam, desde 1993, o "The Firefigters Calendar" e, com a venda, arrecadam fundos para dois hospitais infantis do país.

A edição de 2018, entretanto, tem um "extra": nas fotos, os musculosos bombeiros aparecem acompanhados de... bichinhos fofinhos, como filhotes de cachorros, de gatos e até de um koala.

O dinheiro arrecadado com a ação é destinado para o Children's Hospital Foundation, em Queensland e Victoria, e também para as unidades de tratamento de queimaduras infantis, a Westmeas Children's Burns, todos na Austrália.

Ao longo dos 22 anos, o calendário dos bombeiros australianos já arrecadou mais de 2,3 milhões de dólares australianos (cerca de R$ 5,7 milhões).

Para quem se interessar, o produto é vendido on-line com entrega mundial, custa 20 dólares australianos (aproximadamente R$ 50), mais 8,60 dólares (R$ 21) para a entrega, que pode ser feita no mundo todo.